به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس بیمارستان فاطمیه (س) خوانسار گفت: بیمار اول با سابقه زمین‌خوردن و علائمی مانند سرگیجه به بیمارستان خوانسار مراجعه کرده بود که در بررسی نوار قلب، مشکل قلبی وی مشخص شد و بیمار دوم نیز با درد قفسه سینه و تنگی نفس به بیمارستان مراجعه کرده بود.

دکتر محمد ابطحی افزود: اقدامات اولیه تشخیصی و درمانی و پیگیری هماهنگی پذیرش و اعزام بیماران انجام شد و با توجه به شرایط بالینی و ضرورت ادامه درمان، هر دو بیمار به مرکز درمانی چمران منتقل شدند.

بر اساس این گزارش، انتقال هوایی بیماران با بالگرد و پس از هماهنگی‌های لازم انجام شد.