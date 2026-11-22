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دو مرد با شرایط اورژانسی قلبی پس از انجام اقدامات اولیه در بیمارستان فاطمیه (س) خوانسار، با بالگرد به مرکز درمانی چمران اصفهان منتقل شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس بیمارستان فاطمیه (س) خوانسار گفت: بیمار اول با سابقه زمینخوردن و علائمی مانند سرگیجه به بیمارستان خوانسار مراجعه کرده بود که در بررسی نوار قلب، مشکل قلبی وی مشخص شد و بیمار دوم نیز با درد قفسه سینه و تنگی نفس به بیمارستان مراجعه کرده بود.
دکتر محمد ابطحی افزود: اقدامات اولیه تشخیصی و درمانی و پیگیری هماهنگی پذیرش و اعزام بیماران انجام شد و با توجه به شرایط بالینی و ضرورت ادامه درمان، هر دو بیمار به مرکز درمانی چمران منتقل شدند.
بر اساس این گزارش، انتقال هوایی بیماران با بالگرد و پس از هماهنگیهای لازم انجام شد.