بنادر آمریکا زیر حملات سنگین سایبری قرار گرفته است، بندر لس آنجلس اعلام کرده است در ماه گذشته میلادی، ۱۲۰ میلیون تلاش برای حمله سایبری به این بندر را خنثی کرده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ بنادر آمریکا زیر حملات سنگین سایبری؛ بندر لس آنجلس اعلام کرده است در ماه گذشته میلادی، ۱۲۰ میلیون تلاش برای حمله سایبری به این بندر را خنثی کرده؛ رقمی که تقریبا دو برابر میانگین ماهانه در سال ۲۰۲۳ است.

همچنین بزرگ‌ترین مرکز صادرات نفت خام آمریکا در ایالت تگزاس اعلام کرده: سامانه‌های این بندر روزانه با صد‌ها و حتی هزاران تلاش برای نفوذ سایبری روبه رو هستند. این گزارش هشدار می‌دهد پیشرفت هوش مصنوعی می‌تواند شناسایی و بهره برداری از ضعف‌های امنیتی را برای هکر‌ها آسان‌تر کند.

در همین زمینه فایننشنال تایمز نوشته: اختلال‌های اخیر در سامانه ترافیک هوایی آمریکا، بانک چیس و سرویس اوت لوک مایکروسافت، اگرچه حمله سایبری تشخیص داده نشده‌اند، اما حساسیت و آسیب پذیری زیرساخت‌های دیجیتال را نشان می‌دهند.