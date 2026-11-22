مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی از برگزاری مراسم عزاداری سالروز وفات حضرت‌ام‌البنین (س) و آئین تکریم مادران و همسران شهدا در ۹ بقعه متبرکه، همزمان با هفته بسیج خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی با اشاره به سالروز وفات حضرت‌ام‌البنین (سلام‌الله‌علیها) و روز تکریم مادران و همسران شهدا و هفته بسیج افزود: این مناسبت فرصتی ارزشمند برای بازخوانی فرهنگ ایثار، وفاداری و بصیرت و پاسداشت مقام والای مادران و همسرانی است که با صبر و استقامت، در مسیر دفاع از ارزش‌های اسلامی و انقلابی، عزیزترین سرمایه‌های زندگی خود را تقدیم کردند.

حجت‌الاسلام بخشی‌پور افزود: نام‌گذاری روز وفات این بانوی بزرگوار به‌عنوان روز تکریم مادران و همسران شهدا، یادآور نقش بی‌بدیل خانواده‌ها در پرورش انسان‌های مؤمن، شجاع و فداکار است و تکریم این عزیزان، در حقیقت پاسداشت ریشه‌های فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه محسوب می‌شود.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی افزود: در همین راستا و همزمان با هفته بسیج، بقاع متبرکه استان با بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی و مذهبی و مشارکت خادمان و هیئت‌امنای بقاع، میزبان مراسم عزاداری و آیین‌های تکریم مادران و همسران معظم شهدا خواهند بود.

حجت الاسلام بخشی‌پور با اشاره به محل برگزاری این مراسم‌ها گفت: آستان مقدس امامزاده سلطان ابوالقاسم (ع) در روستای نصرآباد شهرستان خوسف، بقعه شیخ احمد زنوغان در شهرستان طبس، آستان مقدس امامزاده سعدالله شاهرخت در شهرستان زیرکوه، امامزادگان باقریه (ع) بیرجند، امامزادگان علوی (ع) روستای چنشت شهرستان سربیشه، امامزادگان سید محمد و سید ابراهیم (ع) شهرستان فردوس، آستان‌های مقدس امامزاده سید علی (ع) و امامزاده سیدناالحسین (ع) شهرستان نهبندان و آستان مقدس امامزاده زید بن محمد (ع) شهرستان قاین، ۹ بقعه میزبان این ویژه‌برنامه‌ها هستند.

وی افزود: برگزاری مراسم سوگواری، مداحی و ذکر مصائب اهل‌بیت (ع)، تجلیل و تکریم مادران و همسران شهدا و برنامه‌های مذهبی و فرهنگی متناسب با ظرفیت هر بقعه در دستور کار قرار دارد و در آستان مقدس امامزادگان علوی (ع) چنشت نیز اطعام عزاداران پیش‌بینی شده است.