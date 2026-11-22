با هدف اجرای طرح ملی اصلاح و تحول نظام اداری در استان مرکزی، هفت اقدام مشترک و سه اقدام اختصاصی مصوب شد.

نشست مشترک شورای برنامه ریزی و توسعه و شورای راهبری تحول اداری؛

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ نشست مشترک شورای اداری برنامه ریزی و توسعه و شورای راهبری تحول اداری استان با چند دستور کار تشکیل جلسه داد.

تاییدیه اجرای طرح‌های توسعه‌ای در خارج از محدوده شهر‌ها، طرح ملی اصلاح و تحول نظام اداری، طرح مدیریت داده مبنا و فعالیت سامانه ۱۲۸ فواد برای انعکاس مسائل و شکایات مردم از دستگاه‌های اجرایی از جمله موضوعاتی بود که در این نشست مطرح شد.

در این نشست طرح‌های توسعه‌ای در بخش کشاورزی، صنعت و طرح‌های اقتصادی که باید در خارج از شهر‌ها اجرا شود، مورد تایید شورا قرار گرفت.

مسعود شفیعی در خصوص طرح ملی اصلاح و تحول نظام اداری هم گفت: در این طرح هفت اقدام مشترک و سه اقدام اختصاصی در استان به تصویب رسیده و مواردی که قابلیت حل در استان وجود دارد و برای مسائل و چالش‌ها با تفویض اختیار قابل انجام است، اقدام کنیم.

او گفت: طرح مدیریت مَبنا امسال در استان در دانشکده علوم پزشکی خمین تهیه و ابعاد آن مورد بررسی قرار گفت و بعنوان یکی از شاخص‌های تحول اداری است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان افزود: سامانه ۱۲۸ فواد از خرداد امسال در استان راه اندازی شده و شهروندان می‌توانند مسائل و شکایات خود را از دستگاه‌های اجرایی با این سامانه در میان بگذارند و مدیران دستگاه‌ها نیز موظف به پاسخگویی به خواسته‌ها و مطالبات و مردم هستند.

در این نشست نیز براساس عملکرد ۱۰ دستگاه برتر در جشنواره شهید رجایی انتخاب شدند و از آنها تقدیر خواهد شد.