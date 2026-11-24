به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ رئیس اداره برنامه مسکن و بازآفرینی راه و شهرسازی استان زنجان، از فراهم شدن امکان بهره‌مندی متقاضیان نهضت ملی مسکن از تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومانی قرض‌الحسنه صندوق ملی مسکن به متقاضیان در این استان خبر داد.

بهزاد کردلو با اشاره به درخواست جمعی از متقاضیان نهضت ملی مسکن برای تامین هزینه‌های ساخت، اظهار کرد: با فراهم شدن امکان بهره‌مندی از تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومانی قرض‌الحسنه صندوق ملی مسکن، متقاضیان پس از دریافت پیامک معرفی به بانک می‌توانند با مراجعه به شعبه مربوطه، نسبت به تشکیل پرونده و طی مراحل دریافت تسهیلات اقدام کنند.

وی افزود: این تسهیلات با هدف کمک به تأمین هزینه‌های ساخت، جبران بخشی از کسری آورده نقدی متقاضیان و تامین بخشی از هزینه‌های مربوط به عملیات پایانی ساخت واحد‌های مسکونی در نظر گرفته شده است.

رئیس اداره برنامه مسکن و بازآفرینی راه و شهرسازی استان زنجان، با تاکید بر محدودیت اعتبارات صندوق ملی مسکن، خاطرنشان کرد: اولویت بهره‌مندی از این تسهیلات با متقاضیانی است که پس از دریافت پیامک معرفی، در اسرع وقت به شعبه بانکی اعلام‌شده مراجعه کرده و مراحل تشکیل پرونده و دریافت تسهیلات را تکمیل کنند.

کردلو از متقاضیان خواست برای حفظ اولویت خود، مراجعه به بانک را به تاخیر نیندازند و در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به پیگیری مراحل دریافت تسهیلات اقدام کنند.