

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، قرعه بنیامین فرجی و فراز شکیبا در رقابت‌های انفرادی قهرمانی جهان در ترکیه مشخص شد. بنیامین فرجی در مرحله یک‌شانزدهم نهایی رده کمتر از ۱۹ سال به مصاف کنان قهرمان، نماینده کشور میزبان، می‌رود.

فرجی که با هدایت میعاد مکیف در این رقابت‌ها حضور دارد، در آخرین رده‌بندی انفرادی کمتر از ۱۹ سال جهان در جایگاه یازدهم قرار دارد و حریف ترکیه‌ای او در جایگاه ۱۶۱ ایستاده است.

کنان قهرمان در رقابت‌های قهرمانی جهان سال گذشته همراه با گورکم اوجال مدال نقره دونفره کمتر از ۱۵ سال را کسب کرد.

در رده کمتر از ۱۵ سال فراز شکیبا در مرحله یک‌شانزدهم نهایی مقابل اوکیو کوبایاشی از ژاپن به میدان می‌رود. در رده‌بندی انفرادی جهانی، شکیبا در جایگاه ۱۳۵ و کوبایاشی در جایگاه ۲۱ جهان در این رده سنی قرار دارند.

شکیبا با هدایت مهران احدی مقابل حریفی به میدان می‌رود که سال گذشته در یک‌چهارم نهایی کانتندر جوانان هلسینگبورگ با او روبه‌رو شده بود. شکیبا در آن دیدار با پیروزی در گیم‌های اول و سوم دو بار از کوبایاشی پیش افتاد، اما بازیکن ژاپنی گیم چهارم را ۱۱ بر ۹ و گیم پنجم را ۱۲ بر ۱۰ برد و با نتیجه ۳ بر ۲ راهی نیمه‌نهایی شد. کوبایاشی در پایان همان رقابت‌ها عنوان قهرمانی زیر ۱۵ سال را به دست آورد.

دیدار‌های دور نخست انفرادی چهارشنبه ۴ آذر، در رده کمتر از ۱۵ سال از ساعت ۹:۳۰ صبح و در رده کمتر از ۱۹ سال از ساعت ۱۵:۳۰ به وقت تهران آغاز می‌شود.