یک خیر اصفهانی با اهدای ۶۲۶ میلیون تومان به ستاد دیه استان، زمینه مشارکت در آزادی ۱۰ زندانی جرایم غیرعمد و معسر مالی را فراهم کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ستاد مردمی دیه استان اصفهان، این خیر نیک‌اندیش مبلغ اهدایی را به نیت شادی روح پدر مرحومش و با هدف کمک به آزادی زندانیان نیازمند اختصاص داده است.

این کمک برای آزادی زندانیانی هزینه خواهد شد که به علت بدهی‌های مالی و ناتوانی در پرداخت دیه، در زندان به سر می‌برند.

این اقدام خیرخواهانه با الگوگیری از یکی از دوستان نیکوکار این خیر انجام شده است و قرار است زمینه بازگشت ۱۰ زندانی به آغوش خانواده‌هایشان را فراهم کند.

ستاد دیه استان اصفهان با تأکید بر نقش مشارکت‌های مردمی در آزادی زندانیان جرایم غیرعمد، از خیران خواست با کمک‌های خود در آزادی زندانیان نیازمند مشارکت کنند.