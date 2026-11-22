با تلاش کشاورزان سه هزار و ۲۴۸ تن سیر‌ تر در قائم شهر تولید شده و پیش‌بینی می‌شود میزان تولید سیر خشک نیز به دو هزار و ۷۳۷ تن برسد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، مدیر جهاد کشاورزی قائم‌شهر از کشت سیر‌ تر و سیر خشک در سطح ۷۹۷ هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان با مشارکت یک‌هزار و ۳۰ نفر بهره‌بردار خبرداد.

معصومه صفری اوریمی گفت: در سال زراعی جاری ۴۰۶ هکتار از اراضی کشاورزی قائم‌شهر سیر‌ تر کشت شد که با فعالیت ۵۶۰ نفر بهره‌بردار میزان تولید این محصول به سه هزار و ۲۴۸ تن رسیده است.

مدیر جهاد کشاورزی قائم‌شهر افزود: همچنین در سطح ۳۹۱ هکتار از اراضی کشاورزی قائم شهر با مشارکت ۴۷۰ نفر بهره‌بردار سیر خشک کشت شد که پیش‌بینی می‌شود در پایان فصل تولید دو هزار و ۷۳۷ تن محصول سیر خشک در شهرستان برداشت شود.

صفری اوریمی با بیان اینکه عملیات کشت سیر از مهرماه آغاز شده اظهار داشت: سیر از جمله محصولات زراعی مهم در بخش کشاورزی شهرستان به شمار می‌رود و کشت آن نقش مؤثری در ایجاد اشتغال، تأمین درآمد بهره‌برداران و استفاده اقتصادی از ظرفیت اراضی کشاورزی دارد.

وی رعایت اصول فنی وتوصیه‌های کارشناسی در مراحل مختلف کاشت، داشت و برداشت، استفاده صحیح از نهاده‌های کشاورزی، مدیریت آبیاری و کنترل به‌موقع علف‌های هرز و عوامل خسارت‌زا از جمله موارد مهم در افزایش عملکرد و بهبود کیفیت محصول عنوان کرد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قائم‌شهر اظهار امیدواری کرد با تلاش کشاورزان و بهره‌گیری از توصیه‌های کارشناسان بخش کشاورزی، شاهد تولید مناسب و ارتقای کیفیت محصول سیر در مزارع شهرستان باشیم.