هم‌افزایی فراجا و سپاه خاری در چشم بدخواهان ایران اسلامی هم‌افزایی فراجا و سپاه خاری در چشم بدخواهان ایران اسلامی هم‌افزایی فراجا و سپاه خاری در چشم بدخواهان ایران اسلامی هم‌افزایی فراجا و سپاه خاری در چشم بدخواهان ایران اسلامی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، نماینده ولی فقیه در گیلان در این دیدار با گرامیداشت یاد و خاطره امام راحل و امام مجاهد شهید و شهدای فراجا، گفت: مردم، پلیس را از خود می‌دانند و با تمام وجود قدردان خدمات فراجا هستند و نیروی انتظامی ملجا، تکیه‌گاه و پناهگاه مطمئن آحاد جامعه است.

آیت الله فلاحتی با اشاره به اهمیت امنیت شهری و پیشگیری از جرایم، افزود: برقراری امنیت پایدار در شهر‌ها حاصل حضور هوشیارانه و مقتدرانه فرزندان جان برکف این ملت در فراجا است.

وی با قدردانی از عملکرد فراجا در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی تصریح کرد: نیروی انتظامی گیلان در همه عرصه‌ها به ویژه حوزه عفاف و حجاب، همواره پیشگام و پای کار بوده است.

نماینده ولی فقیه در گیلان به مدیریت جهادی و تعامل فرمانده انتظامی گیلان و همکارانشان با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نهاد‌های امنیتی و اجرایی و دیگر سازمان‌ها، اشاره کرد و گفت: این هم‌افزایی برادرانه و همدلی صمیمانه، خاری در چشم بدخواهان و مایه آرامش خاطر مردم گیلان است.

جانشین فرمانده کل انتظامی کشور هم در این دیدار با گرامیداشت یاد و خاطره قائد شهید امت و شهدای وطن از حمایت‌های حکیمانه، بصیرانه و پدرانه نماینده ولی‌فقیه در گیلان، قدردانی کرد و گفت: هماهنگی و تعامل فراجا با سپاه پاسداران، دستگاه قضایی و سایر دستگاه‌های گیلان در بالاترین سطح قرار دارد و این وحدت رویه در کنار حضور مردم متدین، نجیب و ولایت‌مدار استان موجب شده گیلان، الگویی موفق برای دیگر استان‌ها باشد.

سردار سرتیپ پاسدار قاسم رضایی افزود: رویکرد پلیس، تلفیق اقتدار انقلابی در برابر اخلالگران نظم و امنیت با رأفت، اخلاق‌مداری و تکریم مردم است و پلیس با تمام توان از آرامش جامعه صیانت خواهد کرد.