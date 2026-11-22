به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل از روابط عمومی نیروی دریایی ارتش، پیش از ظهر امروز، دو فروند نفتکش که برخلاف هشدارهای قبلی و با خاموش کردن سامانه‌های شناسایی و ناوبری وارد محدوده ممنوعه در شرق تنگه هرمز شده بودند، در پی برخورد با مین دریایی دچار آتش‌سوزی شدند.

روابط عمومی نیروی دریایی ارتش، تأکید کرد: مالکان، بهره‌برداران و هدایت‌کنندگان شناورها که با نادیده گرفتن هشدارها و با خاموش کردن سامانه های ناوبری در محدوده‌های ممنوعه تردد می‌کنند، مسئول مستقیم عواقب و خسارات به نفتکش ها خواهند بود.