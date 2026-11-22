\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u0645\u0631\u06a9\u0632 \u06cc\u0632\u062f \u060c\u0647\u0645\u0632\u0645\u0627\u0646 \u0628\u0627 \u0622\u062e\u0631\u06cc\u0646 \u0631\u0648\u0632 \u0627\u0632 \u0647\u0641\u062a\u0647 \u06a9\u062a\u0627\u0628 \u0648 \u06a9\u062a\u0627\u0628\u062e\u0648\u0627\u0646\u06cc \u0627\u0632 \u062e\u0627\u062f\u0645\u0627\u0646\u060c \u06a9\u062a\u0627\u0628\u062e\u0648\u0627\u0646\u200c\u0647\u0627 \u0648 \u06a9\u062a\u0627\u0628\u062f\u0627\u0631\u0627\u0646 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u06cc\u0632\u062f \u062a\u062c\u0644\u06cc\u0644 \u0634\u062f.\n \n\u0639\u06a9\u0627\u0633 : \u0639\u0627\u0631\u0641\u0647 \u0622\u062f\u0631\u0633\u06cc\u00a0