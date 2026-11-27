رئیس اداره آموزش و ترویج اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان از شناسایی ۱۰ تعاونی واجد شرایط برای مشارکت در تأمین مالی و اجرای پروژه‌های منابع طبیعی و آبخیزداری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ رئیس اداره آموزش و ترویج اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان از شناسایی ۱۰ تعاونی واجد شرایط برای مشارکت در تأمین مالی و اجرای پروژه‌های منابع طبیعی و آبخیزداری خبر داد و گفت: تعیین تکلیف صندوق توسعه منابع طبیعی استان و استفاده از ظرفیت تشکل‌ها و تعاونی‌های تخصصی، می‌تواند زمینه تأمین منابع مالی و تسریع اجرای طرح‌های این بخش را فراهم کند.

مریم مختاری با اشاره به سابقه پیگیری برای تشکیل صندوق توسعه منابع طبیعی در استان زنجان، اظهار کرد: موضوع تشکیل این صندوق از سال ۱۳۹۳ مطرح بوده و با وجود مکاتبات و پیگیری‌های متعدد در سال‌های گذشته و تأکید مسئولان استانی و ملی، تاکنون به نتیجه نهایی نرسیده است.

وی افزود: با توجه به تأکیدات اخیر و پیگیری‌های انجام شده، از جمله تأکید معاونت اول رئیس‌جمهور، ضرورت دارد وضعیت تشکیل صندوق و نحوه استفاده از ظرفیت‌های موجود برای تأمین مالی پروژه‌های منابع طبیعی و آبخیزداری هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف شود.

رئیس اداره آموزش و ترویج اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان با اشاره به بررسی وضعیت تعاونی‌های فعال در استان با همکاری اداره تعاون، ادامه داد: در این بررسی، وضعیت ۳۲ تعاونی مورد ارزیابی قرار گرفت که از این تعداد، ۱۰ تعاونی واجد شرایط برای پیگیری و مشارکت در این حوزه شناسایی شدند.

مختاری با بیان اینکه تقویت بنیه اقتصادی تشکل‌ها و توانمندسازی آنها از اهداف این برنامه است، تصریح کرد: بهره‌گیری از ظرفیت تعاونی‌های تخصصی می‌تواند زمینه حضور مؤثرتر تشکل‌ها در اجرای پروژه‌های منابع طبیعی و آبخیزداری را فراهم کند و با افزایش مشارکت بهره‌برداران، بخشی از هزینه‌های اجرایی این پروژه‌ها را کاهش دهد.

وی با تأکید بر ضرورت هماهنگی بخش‌های مختلف اداره‌کل در پیشبرد این موضوع، گفت: با توجه به ابعاد مالی و فنی صندوق، همکاری معاونت‌های تخصصی آبخیزداری، مرتع و برنامه‌ریزی ضروری است و اداره آموزش و ترویج نیز با اطلاع‌رسانی، آگاهی‌بخشی و تسهیل‌گری، زمینه مشارکت تشکل‌های واجد شرایط را فراهم خواهد کرد.

در ادامه این نشست، نماینده صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی، با تشریح ساختار، اهداف و شرایط عضویت در این صندوق، اظهار کرد: صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان زنجان ۲۶ مهرماه سال ۱۳۸۶ با سرمایه اولیه ۴۴۴ میلیون تومان تأسیس شد و اکنون با برخورداری از ۱۰۹ سهامدار، سرمایه‌ای بالغ بر ۱۶۸ میلیارد تومان دارد.

سعید کرم‌زاده با اشاره به برنامه بازنگری و افزایش سرمایه صندوق، افزود: ظرفیت مناسبی برای افزایش مشارکت شرکت‌ها و تشکل‌های فعال در زیربخش منابع طبیعی وجود دارد و با معرفی مجموعه‌های واجد شرایط از سوی اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان، می‌توان سهم این بخش را در صندوق افزایش داد.

وی تسهیلات عادی، مرابحه، تأمین سرمایه در گردش و قرارداد‌های مشارکتی را از جمله خدمات صندوق برشمرد و گفت: تشکل‌های عضو می‌توانند متناسب با میزان سرمایه‌گذاری خود، از ظرفیت‌های مالی صندوق برای تأمین منابع مورد نیاز فعالیت‌ها و اجرای پروژه‌های تخصصی بهره‌مند شوند.

در این نشست همچنین ظرفیت‌های قانونی بند «ج» ماده ۳۳ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت در زمینه ادغام و اصلاح ساختار صندوق‌های غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.