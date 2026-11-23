مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان اصفهان از شناسایی و جمع‌آوری ۳۹۷ دستگاه استخراج غیرمجاز رمزارز از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون خبر داد و گفت: مصرف برق این دستگاه‌ها معادل مصرف حدود ۳ هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ محمد مرادی افزود: میزان انرژی مصرفی این تجهیزات حدود ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار کیلووات‌ساعت برآورد شده که ارزش ریالی آن بیش از ۴۰۰ میلیارد ریال است.

وی با اشاره به اجرای طرح ملی «مهتاب» گفت: شناسایی مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز با رصد مستمر شبکه برق و همکاری نیرو‌های عملیاتی و دستگاه‌های قضایی، انتظامی و امنیتی انجام می‌شود.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان اصفهان با تأکید بر برخورد قانونی با متخلفان افزود: قطع برق و ابطال انشعاب مراکز غیرمجاز از جمله اقدامات پیش‌بینی‌شده برای مقابله با این تخلفات است.

مرادی از شهروندان خواست گزارش فعالیت مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز را از طریق سامانه پیامکی محرمانه ۳۰۰۰۵۱۲۱ اعلام کنند.

وی مشارکت مردم در شناسایی این مراکز را در جلوگیری از مصرف غیرمجاز انرژی و حفظ پایداری شبکه برق مؤثر دانست.