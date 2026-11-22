خرید و مصرف نان برای خانوار‌ها در استان مرکزی بدون تغییر در قیمت و محدودیت در عرضه ادامه دارد.

مدیرکل غله استان مرکزی به خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، گفت: بخش آرد و نان هرساله مبالغ بالایی از یارانه دولت را به خود اختصاص می‌دهد که اختلاف بالای قیمت آرد یارانه‌ای خبازی با قیمت آزاد موجب برخی سودجویی‌ها در این حوزه شده است.

ملکی افزود: برخی افراد سودجو با استفاده از کارت‌های بانکی متعدد اقدام به خرید نان و عرضه آن با قیمت آزاد برای خوراک دام و طیور و یا فروش ضایعات نان می‌کردند که با اجرای طرح هوشمند سازی توزیع و مصرف نان دست این سودجویان کوتاه و یارانه نان در مسیر درست خود در سفره مردم و خانوار‌ها قرار گرفته است.

مدیرکل غله استان ابراز داشت: در این طرح خرید نان تا چند برابر مصرف متعارف هر خانوار بدون هیچ محدودیت ادامه دارد و تنها افرادی که هر روز اقدام به خرید مکرر نان با تعداد بالا برای سود جویی می‌کردند به عنوان خرید تجاری شناخته می‌شود.