متخصص طب اورژانس با تأکید بر اهمیت تشخیص سریع مشکلات حاد کلیوی، درد شدید پهلو، کاهش یا قطع ادرار و تورم ناگهانی بدن را از مهم‌ترین علائم هشداردهنده دانست و بر ضرورت مراجعه فوری به مراکز درمانی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ متخصص طب اورژانس با تأکید بر اهمیت تشخیص سریع مشکلات حاد کلیوی، درد شدید پهلو، کاهش یا قطع ادرار و تورم ناگهانی بدن را از مهم‌ترین علائم هشداردهنده دانست و بر ضرورت مراجعه فوری به مراکز درمانی تأکید کرد.

اسداله گنج‌خانلو ، با تشریح اورژانس‌های شایع کلیوی و علائم هشداردهنده این بیماری‌ها، اظهار کرد: کلیه‌ها نقش حیاتی در تصفیه خون و حفظ تعادل مایعات بدن دارند و اگرچه برخی بیماری‌های کلیوی به‌تدریج پیشرفت می‌کنند، اما بعضی مشکلات حاد می‌توانند به وضعیت اورژانسی منجر شوند.

وی درد شدید و ناگهانی پهلو، به‌ویژه دردی که به کشاله ران انتشار پیدا می‌کند و با تعریق و بی‌قراری همراه است، را از نشانه‌های احتمالی کولیک کلیوی و سنگ کلیه برشمرد و افزود: کاهش شدید یا قطع ادرار نیز می‌تواند نشانه انسداد مسیر ادراری یا نارسایی حاد کلیه باشد و نیازمند بررسی فوری است.

گنج‌خانلو مشاهده خون در ادرار یا تغییر رنگ آن به قرمز و قهوه‌ای، کف‌آلود بودن مداوم ادرار، تورم ناگهانی پلک‌ها، صورت یا پا‌ها و همچنین تهوع، استفراغ و بی‌حالی شدید را از دیگر علائم هشداردهنده دانست و بر ضرورت ارزیابی پزشکی در صورت بروز این نشانه‌ها تأکید کرد.

این متخصص با اشاره به اقدامات درمانی در مواجهه با اورژانس‌های کلیوی، بیان کرد: برقراری مسیر وریدی، کنترل دقیق علائم حیاتی، انجام آزمایش‌های فوری خون و ادرار از جمله بررسی کراتینین و اوره، تصویربرداری‌هایی مانند سونوگرافی یا سی‌تی‌اسکن بدون تزریق ماده حاجب و تسکین درد بیمار از اولویت‌های اولیه در بخش اورژانس است.

وی ادامه داد: در موارد انسداد شدید یا نارسایی حاد کلیه، هماهنگی فوری با متخصصان اورولوژی و داخلی برای انجام اقدامات درمانی تکمیلی ضرورت دارد.

این متخصص طب اورژانس با تأکید بر اهمیت پیشگیری از آسیب‌های کلیوی، مصرف کافی مایعات، کنترل منظم فشار خون و قند خون و پرهیز از مصرف خودسرانه مسکن‌ها را ضروری دانست و خاطرنشان کرد: شهروندان در صورت مشاهده علائم هشداردهنده نباید مراجعه به مراکز درمانی را به تأخیر بیندازند یا به درمان خودسرانه متوسل شوند.