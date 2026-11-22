\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627 \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u0642\u0632\u0648\u06cc\u0646\u060c \u0633\u0631\u0645\u0631\u0628\u06cc \u0648 \u0645\u062f\u06cc\u0631\u0639\u0627\u0645\u0644 \u0627\u06cc\u0646 \u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u0628\u0627 \u0646\u062a\u0627\u06cc\u062c \u0636\u0639\u06cc\u0641 \u0648 \u0627\u0639\u062a\u0631\u0627\u0636 \u0647\u0648\u0627\u062f\u0627\u0631\u0627\u0646 \u0627\u0632 \u0633\u0645\u062a \u062e\u0648\u062f \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0627\u062f\u0627\u0645\u0647 \u0644\u06cc\u06af \u0628\u0631\u062a\u0631 \u0628\u0631\u06a9\u0646\u0627\u0631 \u0634\u062f\u0646\u062f.\n\u00a0\n