یک زندانی محکوم مالی پس از هفت سال تحمل حبس، با گذشت ۶۰ میلیارد تومان از مطالبات شکات و پرداخت ۱۰ میلیارد تومان، با تلاش اعضای شورای حل اختلاف زندان اصفهان آزاد شد و به آغوش خانواده بازگشت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ بنابراعلام پایگاه اطلاع رسانی اداره کل زندان‌های استان اصفهان.

این پرونده با پیگیری اعضای شعبه ۲۱ شورای حل اختلاف زندان اصفهان مستقر در خیریه امام موسی کاظم (ع) به صلح و سازش منجر شد.

در جریان رسیدگی به این پرونده، شکات با دریافت ۱۰ میلیارد تومان از مطالبات خود و گذشت از ۶۰ میلیارد تومان باقی‌مانده، رضایت خود را اعلام کردند و زمینه آزادی این زندانی فراهم شد.

این اقدام در راستای ترویج فرهنگ گذشت و صلح و سازش و بهره‌گیری از ظرفیت شورا‌های حل اختلاف برای بازگشت زندانیان به کانون خانواده انجام شد.