فرمانده سپاه شهرستان پردیس، از اجرای طرح کاشت ۲ هزار اصله نهال با مشارکت دانش‌آموزان و با هدف گرامیداشت یاد و خاطره شهدای مدرسه شجره طیبه میناب و شهدای جنگ ۴۰ روزه، همزمان با دومین روز هفته بسیج در نقاط مختلف این شهرستان خبر داد.

کاشت ۲ هزار اصله نهال به یاد شهدای میناب و شهدای جنگ ۴۰ روزه

کاشت ۲ هزار اصله نهال به یاد شهدای میناب و شهدای جنگ ۴۰ روزه

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ سرهنگ بوربور گفت: در قالب این طرح، یک بلوار به طول یک کیلومتر در شهر پردیس با همراهی دانش‌آموزان نهال‌کاری شد.

سرهنگ بوربور با اشاره به اجرای این برنامه در سه نقطه از شهرستان اظهار کرد: این طرح با مشارکت بسیجیان، شهرداری‌ها، فرمانداری، بخشداری‌ها و دانش‌آموزان در پردیس، بومهن، جاجرود و سعیدآباد اجرا شد.

وی هدف از اجرای این برنامه را تقویت فرهنگ مشارکت اجتماعی، توسعه فضای سبز و تعامل مجموعه بسیج با مدیریت شهری برای بهبود فضاهای عمومی عنوان کرد.