به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان، در مسابقات کشوری کونگ فو بانوان رشته گُنگ تَوان یادواره شهدای مدرسه میناب،۱۶۸ بازیکن در قالب ۱۲ تیم از سراسر کشور در چهار رده سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان با هم رقابت کردند که در پایان و در رده سنی نونهالان آذربایجان شرقی، در رده سنی نوجوانان گیلان الف، در رده سنی جوانان گیلان و در رده سنی بزرگسالان نیز تیم آذربایجان شرقی به مقام اول رسیدند.

جام اخلاق این مسابقات هم به تیم استان هرمزگان رسید.