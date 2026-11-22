سخنگوی کمیسیون سوخت هرمزگان گفت: سهمیه بنزین برخی مشاغل و دستگاه‌ها متناسب با نیاز واقعی و پیمایش آنها بازنگری می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خلیج فارس؛ احمد نفیسی در نشست کمیسیون سوخت هرمزگان افزود: بررسی نیاز واقعی برخی مشاغل و گروه‌ها یکی از موضوعات مطرح شده در این نشست بود که مصرف و نیاز آنها بیش از سهمیه پیش‌بینی شده در کارت‌های سوخت است.

وی با اشاره به وضعیت قایق‌ها و شناور‌هایی که تاکنون خارج از سامانه کارت سوخت، بنزین دریافت می‌کردند، گفت: مقرر شد این شناور‌ها نیز در فرآیند اداری مربوطه ثبت و ساماندهی شوند تا نحوه عرضه بنزین آنها مشخص شود.

سخنگوی کمیسیون سوخت هرمزگان افزود: تا زمان تکمیل این فرآیند، سوخت‌رسانی به آنها مانند روال گذشته ادامه خواهد داشت.

نفیسی از تعیین اولویت برای برخی دستگاه‌های اجرایی خبر داد و گفت: دستگاه‌هایی که نیاز فوری‌تری به سوخت دارند، از جمله بخش درمان، آموزش پزشکی، اداره کل راه و برخی شهرداری‌ها، شناسایی شده‌اند و قرار است اطلاعات آنها در سامانه طراحی شده ثبت شود.

وی با تأکید بر اینکه بازنگری سهمیه‌ها محدود به دستگاه‌های اجرایی نیست، افزود: وضعیت خودرو‌های بین شهری نیز در این جلسه بررسی شد و قرار است درباره نحوه اختصاص سوخت به این گروه تصمیم‌گیری و شیوه اجرایی آن از سامانه یا سازوکار دیگری اطلاع‌رسانی شود.

سخنگوی کمیسیون هرمزگان به وضعیت تاکسی‌های اینترنتی هم اشاره کرد و گفت: سوخت این خودرو‌ها به‌صورت متمرکز و از شرکت‌های خودرویی اختصاص می‌یابد.

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نفیسی با اشاره به مصرف و ذخیره‌سازی سوخت در شرایط جدید گفت: اقدامات صورت گرفته در این زمینه به ایجاد ذخیره قابل توجهی از سوخت کمک کرده و می‌تواند در مدیریت مشکلات سوخت در سطح کشور مؤثر باشد.