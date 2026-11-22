به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،این مراسم معنوی و سنتی با مشارکت جمعی از بانوان و ارادتمندان اهل‌بیت عصمت و طهارت (ع) برگزار می‌شود و جلوه‌ای از عشق، ارادت و دلبستگی مردم این شهر به خاندان پیامبر اکرم (ص) است.

پخت سمنو که از آیین‌های ریشه‌دار و ارزشمند در فرهنگ ایرانی و مذهبی به شمار می‌رود، در محی‌آباد فرصتی برای گردهمایی مردم، زنده نگه‌داشتن سنت‌های گذشتگان و تقویت همدلی و مشارکت اجتماعی است.

حضرت ام‌البنین (س)، مادر بزرگوار حضرت ابوالفضل العباس (ع)، نماد وفاداری، ادب، صبر و ارادت به اهل‌بیت (ع) هستند و برگزاری چنین مراسم‌هایی فرصتی برای زنده نگه‌داشتن یاد و سیره آن بانوی بزرگوار است.

این آیین در کنار جنبه مذهبی، جلوه‌ای از فرهنگ مشارکت، همبستگی و حفظ میراث معنوی مردم محی‌آباد به شمار می‌رود.