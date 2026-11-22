به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ مدیرکل بنیاد شهید تهران بزرگ در پیامی سالروز وفات حضرت‌ام‌البنین (س) و روز تکریم مادران و همسران شهدا را گرامی داشت.

متن پیام رضایی به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

۱۳ جمادی‌الثانی سالروز وفات اسوه وفاداری و بصیرت، حضرت‌ام‌البنین (س)، تداعی‌گر قله‌های رفیع ایستادگی زنان بزرگی است که تاریخ، نظیر عزم پولادین آنان را کمتر به خود دیده است. مادران و همسران گرامی شهدا؛ از اسطوره‌های صبر در آغاز نهضت و هشت سال دفاع مقدس تا قافله‌سالاران مقاومت در عرصه‌های خطیر جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم، که با قلبی آکنده از یقین، عزیزترین سرمایه‌های خود را بدرقه صراط مستقیم حق کردند.

این تبارِ نور، با تکیه بر مکتب عاشورا و لبیک به ندای حکیمانه و زمان‌شناسانه امامین انقلاب، معنای راستین «استقامت» را در روزگار ما معنایی تازه بخشیدند. آنان نه تنها داغِ عزیز دیدند، که با تدبیر، وقار و صلابت، ستون خیمه صبر اجتماعی و پاسدار حقیقی آرمان‌های انقلاب اسلامی شدند.

با گرامیداشت این روز بزرگ، به پاسداشت مقام شامخ مادران و همسران سرافراز شهدا، سر تعظیم فرود می‌آوریم؛ زنانی که حضور مقتدرانه و آرامش برخاسته از ایمانشان، پشتوانه‌ای سترگ برای امروز و فردای ایران اسلامی است و مسیر روشن مقاومت را جاودانه ساخته است.

عباسعلی رضایی

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ