بیش از ۲ هزار و ۱۰۰ کانون فرهنگی و هنری مساجد با عضویت بیش از ۳۷۰ هزار نفر در استان اصفهان فعالیت می‌کنند و با ایجاد هزار و ۳۰۰ کتابخانه، نقش مؤثری در گسترش فرهنگ مطالعه و تحقق عدالت فرهنگی در مناطق شهری، روستایی و عشایری دارند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ امیرحسین پرورش، مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد استان اصفهان گفت: اعضای این کانون‌ها با ثبت‌نام در سامانه بچه‌های مسجد به عضویت شبکه کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد کشور درآمده‌اند.

وی افزود: گستردگی شبکه کانون‌های مساجد و فعالیت آنها در روستاها، مناطق کمترتوسعه‌یافته و مناطق عشایری، زمینه دسترسی بیشتر مردم به خدمات فرهنگی و بهره‌مندی از ظرفیت کتابخانه‌های مساجد را فراهم کرده است.

پرورش با اشاره به ثبت هزار و ۳۰۰ کتابخانه در سامانه بچه‌های مسجد گفت: برخی از این کتابخانه‌ها با اجرای برنامه‌های اثرگذار کتابخوانی، در سطح شهرستان و استان جریان‌ساز شده‌اند.

وی کتابخانه مسجد روستای جلال‌آباد نجف‌آباد را از نمونه‌های موفق این حوزه برشمرد و افزود: طرح‌های کتابخوانی این کانون در جشنواره‌ها و رویداد‌های فرهنگی موفق به کسب عنوان برگزیده شده است.

مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد استان اصفهان، معرفی کتاب، برگزاری نمایشگاه و مسابقات کتابخوانی، تشکیل باشگاه‌های کتابخوانی، نشست‌های تخصصی، کافه کتاب و نذر کتاب را از جمله برنامه‌های این مراکز برای ترویج فرهنگ مطالعه عنوان کرد.

پرورش با اشاره به دستاورد‌های طرح نذر کتاب گفت: این طرح علاوه بر تقویت منابع کتابخانه‌های مساجد، در برخی مناطق زمینه جمع‌آوری و خرید کتاب برای کتابخانه‌های مناطق محروم را فراهم کرده است.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت حمایت از کانون‌های فعال خاطرنشان کرد: محدودیت منابع مالی از چالش‌های شبکه کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد استان است و حمایت مسئولان و خیران می‌تواند زمینه توسعه خدمات فرهنگی و گسترش فعالیت‌های کتابخوانی را فراهم کند.