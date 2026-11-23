به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، رییس اداره حفاظت محیط زیست مریوان گفت: در پی دریافت گزارش‌های مردمی مبنی بر حضور یک دستگاه خودروی تویوتا و شش فرد مشکوک در زیستگاه‌های منطقه حفاظت‌شده چهل‌چشمه و سارال، مأموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان مریوان بلافاصله عملیات گشت، کنترل و پایش منطقه را آغاز کردند.

مهدی بالیده ادامه داد: محیط‌بانان پس از ساعت‌ها جست‌و‌جو و رصد میدانی، موفق به شناسایی محل استقرار خودرو شدند و با توجه به تاریکی هوا، ضمن اجرای کمین و پس از هماهنگی با مقام قضایی و همکاری نیرو‌های انتظامی، افراد موردنظر را شناسایی کردند.

وی افزود: در جریان این عملیات، ادوات جامانده از متخلفان شامل سه قبضه سلاح شکاری، کوله‌پشتی و سایر لوازم مرتبط کشف و ضبط شد و افراد شناسایی‌شده که دارای سوابق تخلف در زمینه شکار غیرمجاز بودند، پس از تنظیم صورت‌جلسه با همراهی مأموران انتظامی، برای طی مراحل قانونی به مراجع ذی‌صلاح معرفی شدند.

رییس اداره حفاظت محیط زیست مریوان با تأکید بر تداوم برخورد قانونی با متخلفان شکار و صید غیرمجاز، اعلام کرد: پایش و گشت‌زنی در مناطق تحت مدیریت با هدف حفاظت از حیات‌وحش، جلوگیری از تخریب زیستگاه‌ها و حفظ امنیت زیستی گونه‌های جانوری با جدیت ادامه خواهد داشت.

بالیده خاطرنشان کرد: از شهروندان، جوامع محلی و دوستداران محیط زیست انتظار می‌رود با گزارش به‌موقع تخلفات زیست‌محیطی به اداره حفاظت محیط زیست، در کنار محیط‌بانان و حافظان طبیعت باشند.