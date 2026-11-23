مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان از تشکیل ۱۱۹ پرونده تخلف در حوزه سلامت از ابتدای سال جاری خبر داد و گفت: در رسیدگی به پرونده‌های این حوزه، ۲۷۵ میلیارد ریال جزای نقدی برای متخلفان تعیین شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ حسین ایزدی با اشاره به عملکرد تعزیرات حکومتی استان در حوزه سلامت گفت: این پرونده‌ها در بخش‌های دارو، تجهیزات پزشکی، دامپزشکی و کالا‌های آرایشی و بهداشتی تشکیل شده است.

وی افزود: از ابتدای سال تاکنون، با احتساب پرونده‌های باقی‌مانده از سال‌های قبل، ۱۲۴ پرونده مختومه شده و ۲۲ پرونده نیز همچنان در جریان رسیدگی است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان ادامه داد: از پرونده‌های رسیدگی‌شده، ۸۵ پرونده به صدور محکومیت، ۲۵ پرونده به برائت و ۱۰ پرونده به علت نداشتن صلاحیت به مراجع ذی‌صلاح ارجاع شده است. پنج پرونده نیز با سایر قرار‌های قانونی تعیین تکلیف شده‌اند.

ایزدی با انتقاد از ضعف عملکرد برخی دستگاه‌های متولی در نظارت بر بازار سلامت، خواستار ارائه برنامه عملیاتی و گزارش عملکرد مشخص از سوی دستگاه‌هایی مانند اتاق اصناف، اداره‌کل دامپزشکی و دیگر مجموعه‌های نظارتی شد.

وی همچنین عرضه کالا‌های قاچاق در برخی سکو‌های فروش اینترنتی را از موضوعات نیازمند پیگیری دانست و گفت: موارد شناسایی‌شده باید به‌صورت مستند به تعزیرات حکومتی ارجاع شود تا امکان تشکیل پرونده و برخورد قانونی فراهم شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان با اشاره به ضرورت تقویت نظارت بر عرضه فرآورده‌های دامپزشکی، حیوانات خانگی و کالا‌های آرایشی و بهداشتی افزود: دستگاه‌های مسئول باید متناسب با شرایط جدید جامعه، برنامه‌ها و سیاست‌های نظارتی خود را به‌صورت شفاف ارائه کنند.

ایزدی همچنین از آمادگی تعزیرات حکومتی برای برگزاری گشت‌های نظارتی مشترک خبر داد و تأکید کرد: با تدوین برنامه زمان‌بندی‌شده و همکاری دستگاه‌های مسئول، می‌توان نظارت بر بازار سلامت را تقویت و با تخلفات این حوزه برخورد قانونی کرد.