به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ،سرهنگ عظیم‌اله کرمی گفت: در پی وقوع چندین فقره انواع سرقت در سطح حوزه این شهرستان و با توجه به حساسیت موضوع ، مراتب به صورت ویژه در دستور کار ماموران انتظامی قرار گرفت.

او بیان کرد: پس از تحقیقات گسترده و اقدامات پلیسی، سارقان شناسایی و در چند عملیات منسجم، دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی نی ریز بیان کرد: در این عملیات‌ها در مجموع در دو هفته ۲۰ سارق دستگیر و ۳۱ فقره انواع سرقت کشف شد و متهمان روانه دادسرا شدند.

سرهنگ کرمی در پایان به شهروندان توصیه کرد با انجام اقدامات بازدارنده، مراقب وسایل و اموال خود باشند و هرگونه موارد مشکوک را به پلیس ۱۱۰ اطلاع دهند.