به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ معاون بهره‌برداری شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان از تغییر مسیر خطوط اتوبوسرانی ۱ و ۷۹ در محدوده چهارراه باباقاسم خبر داد و گفت: به‌دلیل وقوع فرونشست زمین در مسیر منتهی به زیرگذر امام علی (ع)، تردد در این محدوده در هر دو جهت مسدود شده و اتوبوس‌ها تا اطلاع ثانوی از مسیر جایگزین تردد می‌کنند.

حسین پناهی افزود: براین اساس، اتوبوس‌های این دو خط از زیرگذر به سمت خیابان ولیعصر (عج)، سپس خیابان صغیر و خیابان کمال حرکت می‌کنند و پس از آن ادامه مسیر اصلی را در پیش خواهند گرفت، این تغییر مسیر در جهت عکس نیز اعمال می‌شود.

وی گفت:شهروندان می‌توانند پیشنهادها، انتقاد‌ها و نظرات خود درباره نحوه خدمت‌رسانی ناوگان اتوبوسرانی را از طریق سامانه ۱۳۷ شهرداری اصفهان مطرح کنند تا دیدگاه‌ها و مطالبات مردمی بررسی و در راستای ارتقای کیفیت خدمات حمل‌ونقل عمومی و افزایش رضایت شهروندان، پیگیری‌های لازم اجرا شود.