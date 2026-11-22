یکشنبه بازار فاضل‌آباد با بیش از ۴۰۰ غرفه فعال، این روز‌ها میزبان طیف گسترده‌ای از فروشندگان و خریداران است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ در این بازار هفتگی، انواع محصولات کشاورزی، میوه و سبزی، مواد غذایی، پوشاک، لوازم خانگی و دیگر کالا‌های مورد نیاز خانواده‌ها عرضه می‌شود.

تنوع کالا‌ها و تفاوت قیمت‌ها، فرصت انتخاب و خرید متناسب با نیاز و توان اقتصادی مردم را فراهم کرده است.

بر اساس آمار موجود، تعداد غرفه‌های فعال این بازار در مقایسه با فصل بهار و تابستان افزایش یافته که نشان‌دهنده گسترش فعالیت فروشندگان و رونق بیشتر دادوستد در یکشنبه‌بازار فاضل‌آباد بخش کمالان است.