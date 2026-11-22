به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مراسم تجلیل از خانواده شهید سردار محمد صادقی، در حسینیه امیرالمومنین (ع) واقع در محله شیخ طوسی غربی اصفهان برگزار شد.

در این مراسم، آیت‌الله مهدوی، نماینده مردم اصفهان در مجلس خبرگان رهبری، با اشاره به جایگاه حضرت ام‌البنین (س) گفت: مادران شهدا با الگو گرفتن از این بانوی گرامی، صبر و مقاومت می‌کنند.

وی تقویت ایمان و عمل صالح را راه بالندگی و رشد دانست و افزود: شهدای ما به خاطر ایمان و عمل صالح الگو هستند و به همین دلیل راه شهدا ادامه دارد.

آیت‌الله مهدوی، راز سربلندی ایران را همین راه شهدا عنوان کرد و گفت: دشمن از مقاومت و بصیرت مردم ما هراس دارد.