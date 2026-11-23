مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان اصفهان: برنامه‌های فرهنگی، هنری و قصه‌گویی در ۶۰ مرکز این کانون با هدف ترویج فرهنگ مطالعه و جذب کودکان و نوجوانان به کتابخوانی اجرا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ میثم بکتاشیان با اشاره به عضویت ۲۴۰ هزار کودک و نوجوان در مراکز کانون استان گفت: کتابخانه‌ها از بخش‌های مهم این مراکز هستند و بخش قابل توجهی از فعالیت‌ها با محوریت کتاب، مطالعه و ترویج فرهنگ کتابخوانی اجرا می‌شود.

وی افزود: امسال چهار هزار جلد کتاب در قالب ۹۰ عنوان به منابع کتابخانه‌ای مراکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان اصفهان افزوده شده است که بخش زیادی از این آثار از تولیدات خود کانون است.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان اصفهان، استفاده از ظرفیت هنر برای ترغیب کودکان به مطالعه را از رویکرد‌های این مجموعه دانست و گفت: برنامه‌های فرهنگی و هنری، زمینه‌ساز علاقه‌مندی کودکان و نوجوانان به کتاب و کتابخوانی است.

میثم بکتاشیان با اشاره به فعالیت کتابخانه سیار کانون اظهار داشت: این خودرو با تمرکز بر ترویج کتابخوانی به مناطق محروم و کمترتوسعه‌یافته اعزام می‌شود تا زمینه دسترسی کودکان و نوجوانان این مناطق به کتاب و فعالیت‌های فرهنگی فراهم شود.

وی افزود: همزمان با هفته ملی کتاب، برنامه‌های فرهنگی و هنری با موضوع کتاب در ۶۰ مرکز کانون استان در حال اجراست؛ البته فعالیت‌های مرتبط با ترویج کتابخوانی در طول سال ادامه دارد و به هفته کتاب محدود نمی‌شود.

بکتاشیان، قصه‌گویی را از برنامه‌های مهم کانون برای ترویج مطالعه برشمرد و گفت: قصه‌گویی به دلیل ارتباط مستقیم با کتاب و مطالعه، علاوه بر کودکان، خانواده‌ها را نیز در مسیر ترویج فرهنگ کتابخوانی همراه می‌کند.

وی همچنین با تأکید بر نقش خانواده‌ها در نهادینه‌کردن فرهنگ مطالعه تأکید کرد: تشویق فرزندان به کتابخوانی و فراهم‌کردن زمینه مطالعه از سوی والدین، در رشد فکری و پیشرفت کودکان و نوجوانان مؤثر است.