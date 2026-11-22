به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ منصور شیشه فروش با اشاره به آخرین وضعیت آلودگی هوای شهر اصفهان گفت: در روز‌های اخیر هشدار سطح زرد آلودگی هوا صادر شد و شرایط در برخی روز‌ها به مرز هشدار برای گروه‌های حساس رسید.

وی با اشاره به پیش‌بینی‌های هواشناسی در خصوص وضعیت جوی در هفته‌های آینده افزود: بر اساس پیش‌بینی‌ها، از دهه دوم آذرماه تا نیمه نخست دی‌ماه شاهد افزایش بارش‌ها در مناطق غربی و جنوبی استان اصفهان هستیم.

وی با اشاره به فعالیت سامانه بارشی در آبان‌ماه افزود: در جریان فعالیت این سامانه، حدود ۱۷۰ میلی‌متر بارش در فریدون‌شهر و بین ۱۰۰ تا ۱۳۰ میلی‌متر بارش در برخی دیگر از مناطق استان ثبت شد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با تأکید بر ضرورت آمادگی دستگاه‌های اجرایی برای فعالیت سامانه‌های بارشی پیش‌رو نیز ادامه داد: هشدار‌های لازم برای بازه زمانی دهه دوم آذر تا اوایل دی صادر شده و دستگاه‌های مسئول باید اقدامات پیشگیرانه را پیش از وقوع بارش‌ها تکمیل کنند.

شیشه‌فروش با اشاره به ضرورت ساماندهی رودخانه‌ها و مسیل‌ها در مناطق غربی و جنوبی استان گفت: شرکت آب منطقه‌ای، دهیاری‌ها، شهرداری‌ها و بنیاد مسکن باید لایروبی و ساماندهی رودخانه‌ها و مسیر‌های عبور روان‌آب را در دستور کار قرار دهند.

وی افزود: همچنین اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای باید نسبت به بازگشایی دهانه پل‌ها، پاک‌سازی مسیر‌های عبور آب و ساماندهی پل‌ها اقدام کند تا در زمان بارندگی، انسداد مسیر‌ها و بروز آب‌گرفتگی و سیلاب موجب خسارت به مناطق مسکونی و زیرساخت‌های جاده‌ای نشود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان همچنین از ضرورت تشکیل کمیته‌های ویژه برای رصد منابع آبی خبر داد و گفت: پایش مستمر وضعیت منابع آب، آمادگی دستگاه‌های اجرایی و اجرای به‌موقع اقدامات پیشگیرانه از اولویت‌های مدیریت بحران استان برای مواجهه با بارش‌های پیش‌رو است.