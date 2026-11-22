شهرستان اقلید با تولید سیب‌زمینی خوراکی و بذری، قطب تولید این محصول در استان فارس به شمار می‌رود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ،رئیس جهاد کشاورزی شهرستان اقلید گفت: از مجموع ۱۱ هزار هکتار سطح زیر کشت سیب‌زمینی در استان فارس، ۶ هزار هکتار به شهرستان اقلید اختصاص دارد و این شهرستان از نظر سطح زیر کشت و میزان تولید، رتبه نخست استان را دارد.

ارسلان صالحی، با اشاره به متوسط عملکرد ۴۰ تن در هکتار افزود: بیش از ۵۵ درصد تولید سیب‌زمینی استان فارس در اقلید انجام می‌شود و سالانه حدود ۲۴۰ هزار تن از این محصول در شهرستان تولید می‌شود.

او در پایان بیان کرد: علاوه بر تأمین نیاز بذری شهرستان اقلید، بخشی از سیب‌زمینی بذری تولیدشده در اقلید به استان‌های اصفهان، همدان و کرمان نیز ارسال می‌شود.