جعفر احسانی مهر در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، مرکز خراسان رضوی، افزود: طرح «نشان‌دار کردن مالیات‌ها» به‌عنوان یکی از مهم‌ترین پروژه‌های تحول نظام مالیاتی کشور، در استان خراسان رضوی به نتیجه‌ای چشمگیر رسیده است؛ به‌گونه‌ای که در سال جاری ۱۳۹ پروژه عمرانی با مشارکت ۴۰ هزار و ۹۹۵ مؤدی و تأمین مالی حدود ۲ همت، به‌طور ۱۰۰ درصد تأمین اعتبار شده‌اند.

وی ادامه داد: مشارکت مودیان در این طرح نسبت به سال گذشته ۹۳ درصد افزایش داشته است.

مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی گفت: بر اساس آمار مشارکت مؤدیان در طرح نشان‌دار کردن مالیات، سه پروژه مهم عمرانی استان توانستند با استقبال گسترده مردم، جایگاه‌های برتر را در سطح کشور به خود اختصاص دهند.

وی افزود: بر این اساس، پروژه احداث بیمارستان ۵۴۰ تختخوابی شرق مشهد با مشارکت ۷ هزار و ۶۵۷ مؤدی، رتبه نخست کشور را از نظر میزان انتخاب و مشارکت مردمی کسب کرد. همچنین پروژه احداث قطعه چهارم محور باجگیران – قوچان – سبزوار – بردسکن به طول ۱۵ کیلومتر، با مشارکت ۳ هزار و ۸۱۰ مؤدی در جایگاه دوم کشور قرار گرفت.

احسانی مهر ادامه داد: پروژه احداث جاده شادمهر به کاشمر به طول ۱۰ کیلومتر نیز با مشارکت ۳ هزار و ۳۷۲ مؤدی، رتبه چهارم پروژه‌های پرانتخاب کشور را به خود اختصاص داد.

وی خاطرنشان کرد: قرار گرفتن سه پروژه خراسان رضوی در میان پنج پروژه برتر کشور، بیانگر اعتماد و مشارکت ارزشمند مردم در تعیین محل هزینه‌کرد مالیات و نقش‌آفرینی مستقیم آنان در توسعه زیرساخت‌های عمرانی، بهداشتی و حمل‌ونقل استان است.

طرح «نشان‌دار کردن مالیات» فرصتی فراهم کرده است تا مؤدیان مالیاتی بتوانند با انتخاب پروژه‌های اولویت‌دار، محل مصرف بخشی از مالیات پرداختی خود را مشخص کرده و به‌صورت مستقیم در آبادانی و پیشرفت کشور سهیم شوند.