طرح فرهنگی و دینی نماز با اجرای برنامه‌های آموزشی، قرآنی، ورزشی و تفریحی ویژه دانش‌آموزان پایه اول تا دوازدهم، در فصل پاییز و زمستان در کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد استان اصفهان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ احمد نواب، مدیرعامل بنیاد فرهنگی المهدی استان اصفهان، گفت: فراخوان ثبت‌نام در این طرح منتشر شده و کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد محور اصلی اجرای برنامه‌های آن هستند.

وی افزود: آموزش مفاهیم قرآنی متناسب با سطح تحصیلی دانش‌آموزان، اجرای طرح مجازی «فصل رویش»، برگزاری مسابقات ورزشی، اردو‌های درون‌شهری و برون‌شهری و برنامه‌های فرهنگی از جمله بخش‌های این طرح است.

نواب، تولید و انتشار محتوای دیجیتال با محوریت کلیپ‌های بصیرتی، برگزاری پاتوق‌های هفتگی در مساجد و مواکب و حضور در نماز‌های جماعت و جمعه را از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی‌شده اعلام کرد.

وی با اشاره به برنامه‌های ویژه این دوره گفت: برگزاری مراسم دهه فجر، برنامه‌های مرتبط با جنگ تحمیلی سوم و شهادت امام شهید و دیگر شهدا و همچنین اعتکاف دانش‌آموزی از برنامه‌های شاخص این طرح است.

مدیرعامل بنیاد فرهنگی المهدی استان اصفهان همچنین از پیش‌بینی کارت نماز جماعت و ثبت حضور و غیاب شرکت‌کنندگان خبر داد و افزود: کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد می‌توانند با استفاده از ظرفیت‌های حمایتی و تخفیفی طرح، برنامه‌های ورزشی و اردو‌های تفریحی را برای دانش‌آموزان اجرا کنند.

نواب تأکید کرد: بنیاد فرهنگی المهدی از کانون‌های فرهنگی و هنری فعال در اجرای این طرح با اهدای جوایز حمایت می‌کند.