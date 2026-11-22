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شورای اداری شهرستان زرندیه با هدف کسب آمادگی دستگاههای اجرایی برای خدمترسانی در مواقع بحران و تاکید بر صرفهجویی در مصرف انرژی نشست برگزار کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ بیش از ۱۵۰ عنوان برنامه همزمان با هفته بسیج در شهرستان خمین اجرا میشود.
این برنامهها با محوریت فعالیتهای جهادی و طرحهای محرومیتزدایی و بهرهگیری از ظرفیتهای علم و فناوری برگزار خواهند شد.
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همزمان با آغاز هفتهی فرهنگی شهرستان ساوه، زنگ فرهنگ در هنرستان صدیقه کبری (س) ساوه نواخته شد.
هفته فرهنگی ساوه از اول آذرماه آغاز و به مدت ده روز ادامه دارد.
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به مناسبت سالگرد وفات حضرتام البنین سلام الله علیها از مادران و همسران شهدا در شهرستان زرندیه تجلیل شد.
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اداره برق شهرستان تفرش با استقرار میز خدمت، بهصورت مستقیم پاسخگوی مطالبات و مشکلات مردم در حوزه برق شد.
این اقدام با هدف کاهش فاصله میان نهاد خدماتی و شهروندان و تسهیل دسترسی مردم به خدمات اداری انجام شد.
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جلسه شورای اداری شهرستان زرندیه با هدف آمادگی دستگاههای اجرایی شهرستان برای خدمت رسانی در مواقع بحران و آمادگی ماشین آلات راهداری و شهرداریها و دهیاریها، صرفهجویی در مصرف انرژی و رسیدگی به مسائل و مشکلات مردم شهرستان تشکیل جلسه داد.
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