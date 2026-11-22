به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ بیش از ۱۵۰ عنوان برنامه همزمان با هفته بسیج در شهرستان خمین اجرا می‌شود.

این برنامه‌ها با محوریت فعالیت‌های جهادی و طرح‌های محرومیت‌زدایی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های علم و فناوری برگزار خواهند شد.

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همزمان با آغاز هفته‌ی فرهنگی شهرستان ساوه، زنگ فرهنگ در هنرستان صدیقه کبری (س) ساوه نواخته شد.

هفته فرهنگی ساوه از اول آذرماه آغاز و به مدت ده روز ادامه دارد.

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به مناسبت سالگرد وفات حضرت‌ام البنین سلام الله علیها از مادران و همسران شهدا در شهرستان زرندیه تجلیل شد.

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اداره برق شهرستان تفرش با استقرار میز خدمت، به‌صورت مستقیم پاسخگوی مطالبات و مشکلات مردم در حوزه برق شد.

این اقدام با هدف کاهش فاصله میان نهاد خدماتی و شهروندان و تسهیل دسترسی مردم به خدمات اداری انجام شد.

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جلسه شورای اداری شهرستان زرندیه با هدف آمادگی دستگاه‌های اجرایی شهرستان برای خدمت رسانی در مواقع بحران و آمادگی ماشین آلات راهداری و شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، صرفه‌جویی در مصرف انرژی و رسیدگی به مسائل و مشکلات مردم شهرستان تشکیل جلسه داد.

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