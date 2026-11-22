براساس مصوبات شورای اسلامی شهر اصفهان: استفاده از مراکز تفریحی و حمل و نقل عمومی برای خانواده‌های اصفهانی در ایام میلاد حضرت زهرا (س) و مولا علی (ع) نیم بها و رایگان است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ سخنگوی شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به مصوبات شورا به مناسبت در پیش بودن ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) و روز زن، همچنین ولادت حضرت امام علی (ع) و روز مرد گفت: از ۹ آذر، هم‌زمان با ولادت حضرت زهرا (س)، تا دوم دی، هم‌زمان با ولادت حضرت امیرالمؤمنین (ع)، تمام خدمات مراکز گردشگری و تفریحی شهرداری اصفهان برای خانواده‌های اصفهانی نیم بها است.

علی صالحی با بیان اینکه این خدمات شامل باغ‌های بانوان، تله‌کابین، تله‌سیژ، شهر رؤیاها، باغ گل‌ها، باغ پرندگان، باغ خزندگان و آکواریوم است، افزود: ۹ آذر، هم‌زمان با ولادت حضرت زهرا (س)، استفاده بانوان از این مجموعه‌های تفریحی و خدمات مترو و اتوبوسرانی رایگان است.

وی ادامه داد: دوم دی، هم‌زمان با ولادت امام علی (ع)، نیز استفاده آقایان از مراکز تفریحی شهرداری و سامانه‌های حمل‌ونقل عمومی شامل مترو و اتوبوسرانی رایگان پیش‌بینی شده است.

علی صالحی افزود: استفاده از مجموعه‌های تفریحی در این روز‌ها از طریق ثبت‌نام الکترونیکی اجرا خواهد شد و جزئیات آن از طریق رسانه‌ها و تبلیغات شهری به اطلاع شهروندان خواهد رسید.

وی همچنین با اشاره به تصویب لایحه عضویت رایگان شهروندان در کتابخانه‌های شهرداری گفت: با توجه به هفته کتاب و کتاب‌خوانی، پیشنهاد شده بود مراجعه شهروندان و عضویت آنها در کتابخانه‌های شهرداری از ۲۴ آبان تا ۹ آذر به طور رایگان اجرا شود که این پیشنهاد با موافقت اعضای شورا به تصویب رسید.