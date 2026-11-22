تماشاخانه سیار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با اجرای برنامه‌های متنوع فرهنگی و هنری، میهمان کودکان و نوجوانان شهر‌های ایزدخواست، آباده و سورمق شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ،این برنامه با هدف گسترش عدالت فرهنگی و فراهم کردن فرصت بهره‌مندی کودکان و نوجوانان از فعالیت‌های فرهنگی و هنری، در قالب بخش‌های مختلفی از جمله اجرای نمایش، قصه‌گویی، سرود و مسابقه برگزار شد.

تماشاخانه سیار کانون با حضور در این شهرها، لحظاتی شاد و آموزنده را برای کودکان رقم زد و فرصتی فراهم کرد تا مخاطبان کودک و نوجوان در فضایی پرنشاط با هنر‌های نمایشی و فعالیت‌های فرهنگی آشنا شوند.

بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، تماشاخانه سیار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان قرار است در مجموع در ۳۴ نقطه از استان فارس حضور پیدا کند.