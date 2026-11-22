به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ سرهنگ علی رحیمی گفت: مأموران پلیس آگاهی خرمشهر با انجام اقدامات تخصصی و تحقیقات میدانی، ۷ سارق و ۴ مالخر را شناسایی و با هماهنگی قضایی در سه عملیات ضربتی در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

وی افزود: در بازرسی از مخفیگاه متهمان، مقادیر قابل توجهی اموال سرقتی کشف شد.

فرمانده انتظامی خرمشهر با اشاره به کشف ۱۰ فقره سرقت گفت: سرقت از مشاعات ساختمان، سیم برق و منازل از جمله موارد کشف‌شده در جریان تحقیقات بوده است.

سرهنگ رحیمی از شهروندان خواست ضمن رعایت نکات ایمنی و حفاظتی، موارد مشکوک را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.