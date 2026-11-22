به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، سید مرتضی حسینی و ثنا کربلایی دو هنرمند جوان استان، در سی‌وسومین جشنواره ملی هنر‌های تجسمی جوانان ایران، عنوان برگزیده تقدیر را در رشته طراحی گرافیک کسب کردند.

کاروان هنرمندان جوان استان با حضور شش هنرمند در رشته‌های مختلف هنر‌های تجسمی و به سرپرستی مهدی مهدوی‌راد، مسئول واحد آموزشگاه‌های آزاد هنری و کارشناس هنر‌های تجسمی استان، به مدت سه روز در این جشنواره حضور یافت و ضمن شرکت در کارگاه‌های تخصصی، با هنرمندان جوان سراسر کشور به رقابت پرداخت.

در این دوره از جشنواره، مهدیه عبادی در رشته نگارگری، عمادالدین ملکیان در رشته خوشنویسی، ابوالفضل خانچرلی و محمدحسین فرجی در رشته طراحی و ثنا کربلایی و سید مرتضی حسینی در رشته طراحی گرافیک، نمایندگان استان قم بودند.

آئین اختتامیه سی‌وسومین جشنواره ملی هنر‌های تجسمی جوانان ایران در کرمانشاه برگزار شد و طی آن از برگزیدگان و شایستگان تقدیر تجلیل به عمل آمد.