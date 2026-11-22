نشست مدیران و تشکل‌های کارگری و کارفرماییِ خراسان رضوی با حضور معاون وزیرِ تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد. دراین نشست، راهکار‌های بهبودِ معیشت کارگران، مشکلاتِ کارفرمایان و بنگاه‌های تولیدی/ بررسی شد.

نشست مدیران و تشکل‌های کارگری و کارفرماییِ خراسان رضوی با حضور معاون وزیرِ تعاون، کار و رفاه اجتماعی

نشست مدیران و تشکل‌های کارگری و کارفرماییِ خراسان رضوی با حضور معاون وزیرِ تعاون، کار و رفاه اجتماعی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی، نشست مدیران و تشکل‌های کارگری و کارفرماییِ خراسان رضوی با حضور معاون وزیرِ تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد. دراین نشست، راهکار‌های بهبودِ معیشت کارگران، مشکلاتِ کارفرمایان و بنگاه‌های تولیدی، بررسی شد. هم اکنون ۹۵ درصدِ کارگرانِ کشور،قراردادی هستند.