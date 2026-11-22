آیت‌الله سیدیحیی جعفری، امام جمعه فقید کرمان و نماینده پیشین ولی‌فقیه در استان، از چهره‌های برجسته روحانیت و از مبارزان دوران پیش از پیروزی انقلاب اسلامی بود که سال‌های طولانی از عمر خود را در مسیر خدمت به مردم و ترویج معارف اسلامی سپری کرد.

آیت‌الله سیدیحیی جعفری؛ عمری پربرکت در مسیر خدمت به مردم و انقلاب

آیت‌الله سیدیحیی جعفری؛ عمری پربرکت در مسیر خدمت به مردم و انقلاب

به مناسبت سالگرد مردی از تبار ایمان، ایثار و خدمت

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،آیت‌الله سیدیحیی جعفری در سال ۱۳۱۰ در روستای جَوَر شهرستان کوهبنان استان کرمان دیده به جهان گشود. وی از جمله روحانیون مبارزی بود که پیش از پیروزی انقلاب اسلامی در مسیر مبارزه با رژیم پهلوی فعالیت داشت.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، با حکم حضرت امام خمینی (ره)، از سال ۱۳۵۹ مسئولیت نمایندگی ولی‌فقیه در استان کرمان و امامت جمعه شهر کرمان را بر عهده گرفت و بیش از سه دهه در این جایگاه به فعالیت دینی، فرهنگی و اجتماعی پرداخت.

این عالم برجسته در سال ۱۳۹۶ به دلیل کهولت سن از مسئولیت امامت جمعه کرمان کناره‌گیری کرد و پس از آن ریاست شورای حوزه‌های علمیه استان را بر عهده داشت.

سرانجام آیت‌الله سیدیحیی جعفری عصر روز شنبه، اول آذرماه ۱۳۹۹، در سن ۸۹ سالگی دار فانی را وداع گفت. در پی درگذشت وی، پیام‌های تسلیت متعددی از سوی مسئولان کشور و استان صادر شد و دو روز عزای عمومی در استان کرمان اعلام گردید.

رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز در پیام تسلیت خود، از آن مرحوم به عنوان عالمی پارسا و بااخلاص یاد کردند و سال‌ها خدمت به مردم، صفا و صدق در گفتار و رفتار را از ویژگی‌های برجسته شخصیت ایشان دانستند.

بی‌تردید نام و یاد آیت‌الله سیدیحیی جعفری به عنوان یکی از چهره‌های اثرگذار تاریخ معاصر استان کرمان و روحانیون خدمتگزار این دیار، در حافظه تاریخی مردم استان باقی خواهد ماند.