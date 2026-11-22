به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ در چارچوب هفته ششم لیگ برتر عصر امروز یکشنبه، دیدار معوقه تیم‌های فوتبال زنان سپاهان اصفهان و خاتون بم در ورزشگاه قدس اصفهان برگزار شد.

نیمه نخست این دیدار با تساوی بدون گل به پایان رسید، اما در ابتدای ۴۵ دقیقه دوم مریم دینی گل برتری خاتون را به ثمر رساند تا این دیدار با حساب یک بر صفر به سود نماینده بم خاتمه یابد.

زهره کودایی، ریحانه کردی، فاطمه امیری، کوثر عنبری، هانیه علیمردانی، الهام فرهمند، ثنا صادقی، نرگس سبکتکین، سارا رهنما، نگین نقدی و میترا نظری شاگردان بیان محمودی در تیم سپاهان بودند.