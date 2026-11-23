پروفسور مهدی گلشنی، استاد ممتاز فیزیک دانشگاه صنعتی شریف، چهره ماندگار علم و دارنده نشان درجه یک دانش، روز ۳۰ آبان ۱۴۰۵ پس از سال‌ها تلاش علمی و پژوهشی درگذشت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ پروفسور مهدی گلشنی، دانشمند برجسته و چهره ماندگار علم فیزیک و فلسفه، اول بهمن‌ماه سال ۱۳۱۷ در شهر اصفهان دیده به جهان گشود و بخش مهمی از عمر خود را صرف آموزش، پژوهش و تربیت دانشجویان کرد.

وی تحصیلات دانشگاهی خود را در رشته فیزیک آغاز کرد و دوره کارشناسی را با رتبه برتر به پایان رساند. موفقیت علمی او زمینه دریافت بورس تحصیلی و پذیرش در دوره دکتری فیزیک در آمریکا را فراهم کرد.

استاد گلشنی پس از دریافت مدرک دکتری به ایران بازگشت و فعالیت علمی و دانشگاهی خود را ادامه داد. وی در دوران مسئولیت ریاست دانشکده فیزیک، دوره کارشناسی ارشد این رشته را پایه‌گذاری کرد و زمینه گسترش آموزش‌های تخصصی فیزیک را در دانشگاه فراهم آورد.

این استاد ممتاز دانشگاه صنعتی شریف در فاصله سال‌های ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۸ نیز بار دیگر ریاست دانشکده فیزیک را برعهده گرفت و در این دوره، دوره دکتری فیزیک را بنیان گذاشت.

گلشنی از استادان اثرگذار در آموزش عالی کشور بود که سال‌های متمادی در زمینه تدریس، پژوهش و تربیت دانشجویان فعالیت کرد و آثار و دستاورد‌های علمی متعددی از خود به یادگار گذاشت.

وی علاوه بر فعالیت در حوزه فیزیک، از پیشگامان فلسفه علم در ایران به شمار می‌رفت و با تألیف کتاب‌ها و ارائه دیدگاه‌های علمی و فلسفی، در زمینه تبیین ارتباط میان علم و دین نقش مؤثری ایفا کرد.

عضویت در شورای عالی انقلاب فرهنگی، دریافت عنوان چهره ماندگار و نشان درجه یک دانش از دیگر افتخارات علمی و فرهنگی این استاد برجسته بود.

سرانجام پروفسور مهدی گلشنی، اندیشمند برجسته اصفهانی و از چهره‌های اثرگذار جامعه علمی ایران، پس از سال‌ها فعالیت علمی و دانشگاهی، ۳۰ آبان ۱۴۰۵ درگذشت و جامعه علمی کشور یکی از استادان برجسته خود را از دست داد.