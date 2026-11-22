به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ،رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان مرودشت گفت: در راستای اجرای طرح حمایت ماندگار و با هدف کمک به تأمین ذخایر خونی مورد نیاز بیماران ۳۶ واحد خون توسط مردم نوع‌دوست و داوطلبان شهرک ابرج اهدا شد.

محمدرفیعی افزود: این برنامه با مشارکت داوطلبان و شهروندان و با همکاری تیم‌های خون‌گیری برگزار شد و شرکت‌کنندگان با اهدای خون، بخشی از نیاز مراکز درمانی و بیماران نیازمند به فرآورده‌های خونی را تأمین کردند.

او در پایان گفت: اهدای خون اقدامی انسان‌دوستانه و داوطلبانه است که با مشارکت مستمر مردم می‌تواند در تأمین خون مورد نیاز بیماران و نجات جان افراد نقش مؤثری داشته باشد.