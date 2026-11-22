تیم مس رفسنجان در دیدار معوق از هفته دوم لیگ برتر مردان با برتری مقابل شهروند قزوین به نخستین برد خود در این فصل از رقابت‌ها رسید.

دیدار معوق هفته دوم لیگ برتر والیبال، نخستین برد رفسنجان مقابل شهروند

دیدار معوق هفته دوم لیگ برتر والیبال، نخستین برد رفسنجان مقابل شهروند



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دیدار معوق هفته دوم مرحله مقدماتی مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های برتر مردان ایران بین دو تیم شهروند قزوین و مس رفسنجان یکشنبه یکم آذر در سالن شهید بابایی شهر قزوین برگزار شد.

تیم مس رفسنجان در این دیدار موفق به شکست سه بر دو شهروند قزوین شد تا به نخستین برد خود دست یابد و چهار امتیازی شود و در رتبه پنجم جدول جای نماینده مس قرار گیرد.

شاگردان کامبیز یعقوبی سرمربی مس در ست‌های اول و سوم ۲۵ بر ۲۳ و ۲۵ بر ۲۰ مغلوب میزبان خود شدند، اما در سه ست دوم، چهارم و پنجم به ترتیب با امتیاز‌های ۲۵ بر ۲۳، ۲۵ بر ۱۹ و ۱۵ بر ۱۱ فاتح میدان شدند تا دو امتیاز از این برد به دست آورند.

شهروند قزوین این دیدار را با ترکیب فرزاد ملابهرامی، آرمان رحمانی، امین علوی، رئوف خوشحال، محمدرضا رحمانی، محسن سفید ابی و محمدرضا سخاوی (لیبرو) شروع کرد.

در آن سوی میدان نیز تیم مس رفسنجان در ابتدای این مسابقه از امیرحسین ناوی، عارف مرادی، آرین حسین نژاد، امیررضا سرلک، امیرحسین تقوی، محمود رسولی و امین رضوی (لیبرو) بهره برد.

نادر انصاری و حسین پورکاشیان ناظران فنی و داوری این مسابقه بودند که به مدت ۱۴۸ دقیقه طول کشید.

همچنین مرتضی اکرمی، مهدی توکلی و سید مرتضی مشهدی به عنوان داوران اول، دوم و ویدئوچک قضاوت این دیدار را برعهده داشتند.

هفته ششم لیگ برتر والیبال مردان چهارشنبه چهارم آذر با هفت دیدار در شهر‌های اصفهان، ایزدشهر، تهران (دو دیدار)، یزد، اسلامشهر و رفسنجان برگزار می‌شود.