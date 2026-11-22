به گزارش خبرگزاری صداوسیما سردار قاسم رضایی جانشین فرمانده انتظامی کشور با اشاره به آمادگی نیرو‌های انتظامی برای مقابله با تهدیدات داخلی و مرزی،گفت: نیرو‌های انتظامی در استان گیلان از آمادگی بالایی برای تأمین امنیت و مقابله با هرگونه تهدید برخوردار هستند.

وی با اشاره به مأموریت‌های گسترده پلیس در حوزه امنیت و خدمات عمومی افزود: وظیفه انتظامی تنها ارائه خدمات عمومی نیست، بلکه دفاع از ارزش‌ها و صیانت از امنیت جامعه نیز از مسئولیت‌های مهم این مجموعه به شمار می‌رود.

وی تلاش و مجاهدت نیرو‌های انتظامی در مسیر برقراری امنیت را جلوه‌ای از تکلیف‌مداری و مسئولیت‌پذیری آنان دانست و تصریح کرد: تلاش و امید ما این است که آرامش و امنیت در کشور،تداوم داشته باشد.

رضایی با اشاره به برخی چالش‌های اجتماعی، مقابله با جرایم سازمان‌یافته و رفتار‌های هنجارشکنانه از جمله ولگردی را از اولویت‌های پلیس عنوان کرد و گفت: برخورد با ناهنجاری‌های اجتماعی و جرایم مشهود بر اساس قانون انجام می‌شود.