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جانشین فرمانده انتظامی کشور از آمادگی نیروهای انتظامی برای مقابله با تهدیدات امنیتی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما سردار قاسم رضایی جانشین فرمانده انتظامی کشور با اشاره به آمادگی نیروهای انتظامی برای مقابله با تهدیدات داخلی و مرزی،گفت: نیروهای انتظامی در استان گیلان از آمادگی بالایی برای تأمین امنیت و مقابله با هرگونه تهدید برخوردار هستند.
وی با اشاره به مأموریتهای گسترده پلیس در حوزه امنیت و خدمات عمومی افزود: وظیفه انتظامی تنها ارائه خدمات عمومی نیست، بلکه دفاع از ارزشها و صیانت از امنیت جامعه نیز از مسئولیتهای مهم این مجموعه به شمار میرود.
وی تلاش و مجاهدت نیروهای انتظامی در مسیر برقراری امنیت را جلوهای از تکلیفمداری و مسئولیتپذیری آنان دانست و تصریح کرد: تلاش و امید ما این است که آرامش و امنیت در کشور،تداوم داشته باشد.
رضایی با اشاره به برخی چالشهای اجتماعی، مقابله با جرایم سازمانیافته و رفتارهای هنجارشکنانه از جمله ولگردی را از اولویتهای پلیس عنوان کرد و گفت: برخورد با ناهنجاریهای اجتماعی و جرایم مشهود بر اساس قانون انجام میشود.