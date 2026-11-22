استاندار اصفهان در حاشیه نشست جوانی جمعیت: به منظور کمک در تامین هزینه ها، درمان رایگان ۲۴ هزار زوج نابارور در اصفهان در دستور کار قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ استاندار اصفهان در حاشیه نشست قرارگاه جمعیت و خانواده استان اصفهان با اشاره به برنامه‌های استان برای حمایت از خانواده‌ها و افزایش نرخ فرزندآوری گفت: در قالب یک طرح مشارکتی، اعتباری برای درمان رایگان ۲۴ هزار زوج نابارور اختصاص یافته، تا این خانواده‌ها بتوانند با مراجعه به مراکز درمانی مشخص، خدمات مورد نیاز خود را بدون پرداخت هزینه دریافت کنند.

مهدی جمالی نژاد با بیان اینکه این زوج‌ها انگیزه بالایی برای فرزندآوری دارند، افزود: حتی اگر یک‌سوم از این خانواده‌ها نیز صاحب فرزند شوند، زمینه تولد حدود هشت هزار نوزاد فراهم خواهد شد که رقم قابل توجهی در حوزه جوانی جمعیت است.

استاندار اصفهان با اشاره به اینکه سازوکار اجرایی طرح مشخص شده است، گفت: جزئیات نحوه ثبت‌نام و بهره‌مندی از خدمات به‌زودی اعلام می‌شود و زوج‌های مشمول پس از طی مراحل اداری به بیمارستان‌های تعیین‌شده معرفی خواهند شد تا درمان خود را به طور رایگان دریافت کنند.

وی با اشاره به ارائه طرح‌هایی از سوی بنیاد تعاون بسیج در این نشست ادامه داد: برخی طرح‌ها از جمله طرح «نفس» ظرفیت اجرایی مناسبی دارند و دستگاه‌های مرتبط نیز برای اجرای آنها تعهداتی پذیرفته‌اند.

جمالی نژاد فعالیت‌های خودجوش گروه‌های مردمی و جهادی در حوزه جمعیت را ارزشمند دانست و افزود: حرکت‌هایی که با انگیزه اعتقادی و مشارکت مردمی شکل می‌گیرند، به تغییر دولت‌ها و دوره‌های مدیریتی محدود نمی‌شوند و می‌توانند استمرار داشته باشند؛ البته لازم است این اقدامات با برنامه‌ریزی و پرهیز از شتاب‌زدگی دنبال شوند تا به اصل کار آسیبی وارد نشود.

استاندار اصفهان با اشاره به ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت مراکز افکارسنجی و پژوهشی برای بررسی وضعیت جمعیت استان گفت: با وجود تلاش‌های اجرا شده در حوزه ازدواج آسان و فرزندآوری، باید بررسی کنیم چرا نتایج به‌دست‌آمده با میزان فعالیت‌ها تناسب ندارد و چه موانعی در مسیر تحقق اهداف وجود دارد.

وی با بیان اینکه مشکلات اقتصادی تنها عامل کاهش تمایل به ازدواج و فرزندآوری نیست، افزود: در برخی مناطق و شهرستان‌های برخوردار نیز نرخ فرزندآوری پایین است، در حالی که خانواده‌هایی با بضاعت مالی کمتر به تشکیل خانواده و فرزندآوری اقدام می‌کنند؛ از این رو باید ابعاد فرهنگی و اجتماعی این مسئله نیز به‌دقت بررسی شود.

وی رسانه ملی، تبلیغات محیطی و پیام‌های فرهنگی در زندگی روزمره مردم را از ابزار‌های مؤثر در این زمینه دانست و افزود: صداوسیما و مجموعه‌های فرهنگی و تبلیغاتی استان باید برای فرهنگ‌سازی و ایجاد انگیزه در حوزه جمعیت و خانواده نقش فعال‌تری ایفا کنند.