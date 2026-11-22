به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان خوزستان، در نهاد مقدس و مردمی بسیج بانوان ایران زمین با حضور پرشور و حماسی خود در راه دفاع، توسعه، پیشرفت و اقتدار ایران اسلامی تلاش و مجاهدت می‌کنند. سومین روز از هفته بسیج به نام بسیج، بانوی مقاوم، ایران قوی نامگذاری شده است. بانوان بسیجی چه در دوران دفاع مقدس و چه در جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم در راه پشتیبانی و حمایت از رزمندگان مدافع وطن در خط مقدم حضور داشته‌اند.

همچنین به مناسبت هفته بسیج، جمعی از فرماندهان و بسیجیان سپاه حضرت ولی عصر خوزستان با نماینده ولی فقیه در استان و زعیم حوزه‌های علمیه خوزستان دیدار کردند.

در این دیدار‌ها حجت الاسلام و المسلمین موسوی فرد، نماینده ولی فقیه در استان و آیت الله موسوی جزایری، زعیم حوزه‌های علمیه خوزستان با اشاره به نقش بسیج در تمامی عرصه‌های انقلاب اسلامی، یاد شهدای گرانقدر بسیج را گرامی داشتند.