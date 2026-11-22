به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد محمدحسین بازگیر در نشست انعقاد تفاهم‌نامه زیست محیطی در یاسوج گفت: این عرصه‌های آسیب دیده سالانه حدود چهار میلیون تن غبار تولید می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه بخشی از عرصه‌های آسیب‌دیده کشور تالاب‌ها گزارش شده تصریح کرد: ۴۳درصد از تالاب‌های ایران در حال تولید گرد و غبار هستند.

مدیرکل مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط‌زیست تصریح کرد: افزون بر این، حدود ۲۷۰ میلیون هکتار از عرصه‌های طبیعی در کشور‌های همسایه (شمال غرب و جنوب غرب) نیز آسیب دیده است که تأثیرات آن بر اقلیم کشورمان مشهود است.