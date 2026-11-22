بانو حسین‌زاده، مادر شهیدان بارفروش و تنها مادر چهار شهید شهر کاشان، در دوران هشت سال دفاع مقدس چهار فرزند خود را تقدیم انقلاب و نظام اسلامی کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ این مادر شهید با اشاره به اشتیاق فرزندانش برای حضور در جبهه‌های نبرد گفت: آنها امانت خدا بودند که خداوند امانت‌هایش را پس گرفت و من خوشحالم که امانتدار خوبی بودم.

جواد بارفروش در سال ۱۳۶۳ و در ۲۰ سالگی در منطقه شلمچه به شهادت رسید. علی‌اصغر بارفروش نیز در ۱۷ سالگی و در سال ۱۳۶۷ در جزیره فاو به درجه شهادت نائل شد.

پاسدار شهید محمدرضا بارفروش پس از آنکه در سال ۱۳۶۲ در منطقه کوشک مجروح و جانباز شد، سرانجام در سال ۱۳۷۶ به شهادت رسید.

همچنین محسن بارفروش در ۲۳ سالگی و در جریان عملیات کربلای ۵، روز ششم دی‌ماه سال ۱۳۶۵، هنگام فتح شلمچه به شهادت رسید.

خانواده بارفروش یکی از یک‌هزار و ۷۰۰ خانواده کاشانی است که در دوران دفاع مقدس با تقدیم شهید، جانباز و دیگر ایثارگران، در شمار خانواده‌های ایثارگر این شهرستان قرار گرفته‌اند.